«بيجو 301»2021 الجديدة.. الأسعار والمواصفات "صور"





أعلنت شركة “مانسكو” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “بيجو” في مصر، أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021 الفئة الأولى «Access» بنحو 226 ألف جنيه، والفئة الثانية «Active» بقيمة 238 ألفُا، والثالثة «Alure» بنحو 266 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات عن «بيجو» تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 301

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم

العرض 1953 مم

الارتفاع 1474 مم

سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

بيجو 301 موديل 2021

تقدم سيارات «بيجو 301» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، والنظام الترفيهي مكون من (راديو ومدخل USB وبلوتوث)، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، وغيرها.

سعر بيجو 301

ودعمت «بيجو 301» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “مصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها”.

وزودت طرازات «بيجو301» الفئة الثالثة بكافة المواصفات والتهيزات الموجود بالفئة السابقة علاوة على ذلك بعض الكماليات ومن أبرزها “حساسات ركن خلفية، ومصابيح أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القادة من الجلد، ومثبت سرعة، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها”.

