شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون ورقة بقيمة قدرها 14.5 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، احتلت المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الثالث شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 1.05 مليون ورقة، وبقيمة 1.03 مليون جنيه.

وجاءت شركتا المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، في المركزين الأخيرين، بحجم تداول 16 ألف ورقة بقيمة 6752 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 12.3 ألف ورقة بقيمة 2226 جنيه للثانية.

وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 18.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.5 مليون ورقة منفذة على 1326 عملية.

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 13.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 319.8 مليار جنيه إلى 329.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185 مليار جنيه إلى 188.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 504.8 مليار جنيه إلى 517.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.017 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.