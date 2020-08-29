شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: نمو التداول على السندات بنسبة 980% ليسجل 239.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2020، بلغ 331.2 مليار جنيه مقارنة مع 113.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 192.3%، موزعة بين 78.1 مليار جنيه للأسهم المقيدة مقارنة مع 81.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.2%، وبلغت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة) 13.4 مليار جنيه مقارنة مع 9.6 مليار جنيه بنسبة نمو 39.1%، وبلغت قيمة السندات 239.7 مليار جنيه مقارنة مع 22.2 مليار جنيه بنسبة نمو 980.2%، وبلغ حجم التداول على صناديق المؤشرات 0.5 مليون جنيه مقارنة مع 2.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 78.5%.

وبالنسبة لإجمالي التداولات على الأوراق المالية خلال شهر مايو عام 2020 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بلغ إجمالي التداول على الأسهم المقيدة تشمل بورصة النيل نحو 13.96 مليار جنيه مقارنة مع 9.831 مليار جنيه بنسبة نمو 42%، وبلغت قيمة التداول للأسهم غير المقيدة (خارج المقصورة) 2.394 مليار جنيه مقارنة مع 1.060 مليار جنيه بنسبة نمو 125.9%، بلغت قيمة تداولات السندات 36.832 مليار جنيه مقارنة مع 2.605 مليار جنيه بنسبة نمو 1313.5%، وبلغت قيم التداول على صناديق المؤشرات 0.004 مليون جنيه مقابل 0.001 مليون جنيه بنسبة نمو 312.6%، ليبلغ إجمالي قيمة التداول 53.2 مليار جنيه خلال مايو مقارنة مع 13.5 مليار جنيه بنسبة نمو 294.1%.

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وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن إجمالي رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة تراجع إلى 548.7 مليار جنيه في نهاية شهر مايو عام 2020، مقارنة مع 745 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2019 بنسبة انخفاض 26.3%، وهبط رأس مال مؤشر البورصة الرئيسي(EGX30 ) إلى 290.5 مليار جنيه خلال مايو 2020 مقابل 389.1 مليار جنيه خلال مايو 2019 بنسبة انخفاض 25.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ببورصة النيل إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 14%.

وتابعت أن المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30 ) تراجع من مستوى 13371.31 نقطة خلال شهر مايو عام 2019 إلى 10220.14 خلال شهر مايو عام 2020 بنسبة انخفاض سنوي 25.8%، وانخفاض شهري 3.2%، وبعائد سلبي منذ بداية العام بنسبة -26.8%، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان من 1521.84 نقطة خلال شهر مايو عام 2019 إلى مستوى 1872 نقطة خلال شهر مايو عام 2020 بنسبة نمو سنوي 23% ونسبة نمو شهري 65.1%، وبلغ العائد منذ بداية العام 33.9%، وصعد مؤشر بورصة النيل من 450.96 نقطة خلال مايو 2019 إلى 675.37 نقطة خلال مايو 2020 بنسبة نمو سنوي 49.8%، وانخفاض شهري بنسبة 4.8%، وبلغ العائد منذ بداية العام 40%.