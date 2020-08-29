شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاع الأدوية وحيدا بالبورصة بنسبة 0.3% وارتفاع المقاولات بـ14.5% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيداً بنسبة 0.3%، فيما تصدر قائمة القطاعات المرتفعة قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 14.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.1%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، ثم قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ ومواد البناء بنسبة 5.7%، 5.5%، على التوالى، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%.
كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.7%، وأخيراً قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 13.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 319.8 مليار جنيه إلى 329.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185 مليار جنيه إلى 188.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.
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