شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إم جي إم ريزورتس إنترناشونال" يقفز بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إم جي إم ريزورتس إنترناشونال" خلال تعاملات يوم الجمعة على نحو ملحوظ عقب إعلان الشركة عن تسريح الآلاف من عمالها.



وكان المدير التنفيذي لـ"إم جي إم ريزورتس" "بيل هورنباكل" قد أعلن عن خطة للاستغناء ع 18 ألف موظف من أجل الصمود في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وأضاف أن هذه الخطة تأتي في ظل استمرار الأضرار البالغة التي يشكلها الفيروس التاجي على صناعة السفر والسياحة والترفيه.



واضطرت "إم جي إم ريزورتس" لإرسال إخطارات للموظفين الذين سيشملهم قرار الاستغناء على أن تنفذ الخطة في غضون ستة أشهر، لكن قرار إعادتهم للعمل سيعتمد على تعافي أنشطة الشركة من الجائحة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "إم جي إم ريزورتس إنترناشونال" بنسبة 4.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 23.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 24.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 22.9 دولار وخسر السهم نحو 27% من قيمته منذ بداية العام حتى الآن.