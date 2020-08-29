شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "آبل" يبيع جزءاً من حصته في الشركة قبل تقسيم السهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم الجمعة رغم إعلان المدير التنفيذي "تيم كوم" بيع جزء من حصته في الشركة قبل دخول قرار تقسيم السهم حيز التنفيذ.



وقفز سهم "آبل" منذ بداية العام الجاري حتى الآن بحوالي 70% مما دفع القيمة السوقية لها أعلى تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق ومتصدرة شركات العالم من حيث القيمة.

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كانت "آبل" قد أعلنت في يوليو/تموز نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني وسجلت أرباحا وإيرادات أعلى من توقعات المحللين كما أعلنت وقتها أنها تنوي تقسيم السهم على النحو من 4 إلى 1 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من الحادي والثلاثين من أغسطس/آب.



وحتى الرابع والعشرين من أغسطس/آب، امتلك "كوك" 560 ألف سهم في "آبل"، وفي اليوم التالي، باع "كوك" 265.160 ألف سهم في الشركة مقابل 131.8 مليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.1% إلى 499.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 505.7 دولار وأقل سعر عند 490.3 دولار.