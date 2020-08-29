شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يمحو خسائر عام 2020 و"ناسداك" يسجل إغلاقا قياسياً ومكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسجلت جميعها مكاسب أسبوعية عقب خطوة الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم.



وخلال اجتماعات "جاكسون هول"، أعلن البنك المركزي الأمريكي تبني سياسة للتضخم باستهداف متوسط أعلى 2% لفترة معينة، أي السماح بارتفاع الأسعار.



وأعلن الحزب الجمهوري ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" لولاية ثانية ومنافسة الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وعقب "ترامب" بأنه يريد استعادة عظمة أمريكا وأن الصين تريد فوز "بايدن" للهيمنة على بلاده مؤكدا أنه لو فاز "بايدن"، ستنهار سوق الأسهم الأمريكية من ارتفاعاتها القياسية الحالية.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع إنفاق المستهلكين في أمريكا بنسبة 1.9% في يوليو/تموز كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 74.1 نقطة.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسب 0.2% أو ما يعادل سبع نقاط وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.97 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 45.05 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وسجلت أعلى سعر عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 28654 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 28733 نقطة وأقل مستوى عند 28488 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 11695 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 11708 نقاط وأقل مستوى عند 11643 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3508 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3509 نقاط وأقل مستوى عند 3484 نقطة.