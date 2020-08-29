شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قياسي للاقتصاد الكندي بنسبة 38.7% فــي الربـع الثانــي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً نسبته 38,7% في الربع الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وسجل هذا التراجع بسبب انخفاض نفقات الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسياحة، وجاءت نسبة التراجع مطابقة لتوقعات المحللين. (أ ف ب)

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