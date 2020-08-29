الذهب يرتفع 1% بفضل إشارات «المركزي» الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب 1%، أمس الجمعة، إذ تراجع الدولار، فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1946.55 دولار للأوقية، (الأونصة)، بعد أن تراجع 1.3%، أمس الأول الخميس. وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.

وفي أسواق العملات، قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين، أمس الجمعة، عقب أنباء بأن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي يتأهب للاستقالة، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى إذ تضغط آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة على العملة.

وقال مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم، أمس الجمعة، إن آبي، صاحب أطول مدة لتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، سيتنحى عن منصبه بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت هناك تكهنات بشأن صحته طوال الأسبوع.

وارتفع الين، الذي كان يتراجع، بنحو 0.5% لأعلى مستوى في الجلسة عند 106.10 للدولار، بفضل الأنباء قبل أن يتراجع قليلاً إلى 106.32.

ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان كأكبر دائن عالمي. ويقول محللون إنه قفز بفعل أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياسية ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها إلى داخل البلاد، وتحويلها إلى الين. وواجه الدولار ضغوطاً في آسيا عقب خطاب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قال فيه إن المركزي سيتبنى هدفاً متوسطاً للتضخم، ما يعني أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على الأرجح، حتى إذا ارتفع التضخم قليلاً في المستقبل.

وتلقى الدولار الدعم في التعاملات المبكرة في الجلسة الآسيوية من قفزة أثناء الليل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تضع السوق في الحسبان تضخماً أعلى. لكن مع مضي الجلسة قدماً، تحول المستثمرون إلى بيع الدولار مرة أخرى.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5% لأعلى مستوى في 20 عاماً عند 0.7303 دولار أمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي بالوتيرة نفسها إلى 0.6668 دولار أمريكي.

وأضاف اليورو 0.4% إلى 1.1867 دولار، إذ تجاهل المستثمرون على ما يبدو ارتفاعاً في العوائد الأمريكية ليعودوا لبيع الدولار. وصعد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3260 دولار.