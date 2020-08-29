«جولدمان ساكس» تدفع 2.5 مليار دولار لماليزيـــا لتسويــة قضيـة «1ام دي بي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت المجموعة المالية الأمريكية العملاقة جولدمان ساكس لماليزيا 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي أبرم على أثر فضيحة الفساد الواسعة «1إم دي بي»، حسبما أعلنت السلطات الماليزية، أمس الجمعة. وينص الاتفاق الذي أبرم في يوليو/تموز على دفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليار دولار، وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المجموعة المصرفية المتهمة بالمساعدة على اختلاس أموال.

وفي تفاصيل الاتفاق، ستستعيد ماليزيا نقداً 2.4 مليار دولار، وضمانات بإعادة 1.4 مليار دولار من أموال الصندوق.

وأكد ناطق باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم «تسديد المبلغ من قبل جولدمان ساكس ووضع في الحراسة» أول أمس الخميس. وذكر مصدر نقلت وكالة بولمبيرج للأنباء المالية تصريحاته أن هذه المبالغ ستستخدم لتسوية ديون صندوق «1ماليزيا للتنمية بيرهاد» (1ام دي بي).

وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم، وكانت من أسباب سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في 2018.(أ ف ب)