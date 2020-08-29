شكرا لقرائتكم خبر عن دائنون لإيران يحاولون استرداد أموال من البورصة الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشركة المشغلة لسوق الأسهم الألمانية، أمس الأول الخميس إن دائنين لإيران أقاموا دعوى قضائية في محكمة بنيويورك يطالبون فيها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية، بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت البورصة الألمانية في بيان، أن الدعوى مقامة بحق كليرستريم وإيران وبنكها المركزي ومؤسسات أخرى عدة. وقالت إن كليرستريم ترى أن المزاعم لا أساس لها، وإنها ستأخذ خطوات للدفاع عن نفسها. (رويترز)

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