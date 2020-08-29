شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلكين الأمريكيين يفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد أثر التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 1.9% الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2% في يونيو/ حزيران.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 1.5% في يوليو/ تموز.(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاق المستهلكين الأمريكيين يفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.