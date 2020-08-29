الاقتصاد

إنفاق المستهلكين الأمريكيين يفوق التوقعات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد أثر التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 1.9% الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2% في يونيو/ حزيران.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 1.5% في يوليو/ تموز.(رويترز)

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