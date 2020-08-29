شكرا لقرائتكم خبر عن 18.7 مليار روبل خسائر «لوك أويل» في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الأول الخميس، عن تكبد صافي خسارة 18.7 مليار روبل، (248 مليون دولار)، في الربع الثاني، إذ تأثرت سلباً بضعف أسعار النفط، مقابل أرباح بقيمة 181.2 مليار روبل في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت «لوك أويل» إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت 137.2 مليار روبل، باستثناء مشروع غرب القرنة-2 في العراق، مقابل 324.4 مليار روبل في الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 25.5 مليار روبل مقابل 162.4 مليار روبل في الربع الثاني من العام الماضي.
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