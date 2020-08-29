الأسهم تعاند جني الأرباح بدعم «القيادية» في «البنوك» و«العقار»

واصلت السيولة دعم الأسهم المحلية مع توجه النصيب الأكثر منها ل«القيادية» في البنوك والعقار خلال أسبوع شهد مزيداً من الشراء، وتخللته في المقابل عمليات جني أرباح، لاسيما في آخر جلستين (الأربعاء والخميس).

وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً جديداً في أسبوع بنسبة 1.5% مدعوماً بارتفاعات «الإمارات دبي الوطني»، 4.23% و«دبي الإسلامي» 1.97% و«إعمار العقارية» 0.69%، بينما لم يفقد مؤشر سوق أبوظبي سوى 7 نقاط مع تراجعه على نحو طفيف بلغ 0.17% وسط تباين أداء «القيادية».

على وقع هذا التباين في الأسواق، تركزت السيولة في سوق دبي على سهم «الإمارات دبي الوطني»، بقيمة 455.8 مليون درهم، ليغلق عند 11.1 درهم، علماً أنه الأكثر شراءً من قبل الأجانب (غير العرب) بنحو 13.3 مليون سهم في أسبوع بما يعادل 0.21%.

وفي أبوظبي حصد «الدار» أعلى سيولة بقيمة 363.7 مليون درهم، مغلقاً عند 2.04 درهم؛ بعد تراجعه على أساس أسبوعي 3.77%؛ وذلك تحت ضغط جني الأرباح، بعد أن شهد ارتفاعات متتالية في جلسات سابقة.

وضخ الأجانب (غير العرب) في سوق دبي 86.3 مليون درهم كمحصلة شراء أسبوعية في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي، واستهدفت مشترياتهم بعد «الإمارات دبي الوطني»؛ «دانة غاز» و«طيران أبوظبي» و«أمان» و«إشراق».

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.96 مليار درهم، منها 1.46 مليار درهم في دبي، و1.5 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.8 مليار سهم، توزعت بواقع 1.3 مليار سهم في دبي، و519.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 34.4 ألف صفقة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي على صعيد أسبوعي بنسبة 1.5% عند مستوى 2269.27 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والنقل.

وزاد قطاع البنوك 2.69% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.97% و«الإمارات دبي الوطني» 4.23%.

كما ارتفع قطاع العقار 0.1% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.69% و«داماك» 2.26% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«ديار» 2.73%، مقابل انخفاض «أرابتك» 18.29% و«الاتحاد العقارية» 5.71% و«إعمار مولز» 1.4%.

وعلى العكس، هبط قطاع النقل 1.28% بفعل انخفاض «أرامكس» 1.63% و«الخليج للملاحة» 1% و«العربية للطيران» 0.85%.

كما هبط قطاع الاستثمار 0.84% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.83% و«سوق دبي المالي» 1.95% في حين ارتفع «شعاع كابيتال» 4.64%.



سوق أبوظبي



وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 0.17% إلى مستوى 4535.14 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.02% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.74%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.83% و«الواحة كابيتال» 0.82% على الرغم من هبوط «إشراق» 8.9%.

وارتفع قطاع الطاقة 3% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.69% و«أدنوك للتوزيع» 0.95%، فيما انخفض «طاقة» 1.95%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع العقار 3.45% مع انخفاض «الدار» 3.77% مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.53%.



توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي خلال أسبوع، تصدر القائمة «الدار» بسيولة بلغت 363.7 مليون درهم، مغلقاً عند 2.04 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 352.4 مليون درهم مغلقاً عند 36.56 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 309.3 مليون درهم، وأقفل عند 11.42 درهم.

وكان سهم «الإمارات دبي الوطني» الأكثر جذباً للسيولة بسوق دبي وبقيمة 455.8 مليون درهم، ليغلق عند 11.1 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً 239.1 مليون درهم، وأقفل سعره عند 2.93 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» وحصد 124.6 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 0.297 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 21.16% ليغلق سعره عند 0.292 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بارتفاعه 15% وإغلاقه عند 0.874 درهم، ثم «ميثاق» الذي أغلق مرتفعاً 8.87% عند 0.638 درهم.

وفي المقابل، سجل «إشراق» التراجع الأكثر بنسبة 8.9% وأقفل عند مستوى 0.389 درهم، تلاه في الانخفاض «الجرافات البحرية» بنسبة 7.84% ليغلق عند 4.94 درهم، ثم «الشارقة للأسمنت» وتراجع 5% إلى 0.76 درهم.

وحلق «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» على ارتفاع أسبوعي بسوق دبي بنسبة 21.37% ليغلق عند 0.551 درهم، تلاه «دار التكافل» وزاد 16.54% إلى 0.789 درهم، ثم «مصرف السلام السودان» بنموه 15.94% وأقفل عند 1.6 درهم.

وفي المقابل، كان التراجع الأكثر من نصيب «أرابتك» بنزوله 18.29% ليغلق عند 0.612 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» بهبوطه 12.11% إلى 0.334 درهم، ثم «أملاك» الذي تراجع 7.16% إلى مستوى 0.311 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 115 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.8 مليون درهم محصلة شراء العرب و27.16 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و79.94 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 115 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 92.5 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 6.16 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و86.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 92.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.94 مليون درهم محصلة بيع العرب، و88.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



المؤسسات



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 13.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 6.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 6.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 13.8 مليون درهم محصلة بيع.