شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ثقة الشركات البريطانية بعد مستويات متدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الجمعة، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير، إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي، ويستعد أرباب الأعمال إلى خفض وظائف.
وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات من 8 نقاط إلى -14، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات، وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة.
وقال هان-جو هو، الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز، إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران حين انكمش بنسبة 20%، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير.
وقال: «على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسناً تدريجياً في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد». (رويترز)
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