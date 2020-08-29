تراجع أصول «المركزي» 0.5% إلـى 444.2 مليار نهاية يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إجمالي أصول «المركزي» خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.45% إلى 444.23 مليار درهم، نهاية شهر يونيو/ حزيران مقابل 446.25 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت أصول المركزي على أساس شهري بنحو 0.18% من 443.4 مليار درهم نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى 444.23 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران 2020.

ووصل إجمالي النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي إلى 244.69 مليار درهم نهاية يونيو، بتراجعه 3.8% على أساس نصف سنوي، و1.52% على أساس شهري.

وانخفضت الودائع لدى المركزي بنحو 32% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 86.28 مليار درهم، نهاية يونيو مقابل 127.59 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وارتفعت الاستثمارات بنحو 9% إلى 60.23 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.31 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وارتفعت قروض مصرف الإمارات المركزي بشكل لافت في النصف الأول من العام الجاري إلى 44.38 مليار درهم، مقابل 0.05 مليار درهم في نهاية العام الماضي نتيجة لخطة الدعم التي قدمها المصرف للبنوك في بداية الجائحة.

وتراجعت الاستثمارات الأخرى خلال النصف الأول من العام 2% إلى 8.65 مليار درهم نهاية مايو/ أيار مقابل 8.83 مليار درهم نهاية العام الماضي، رغم ارتفاعها بحوالي 6.4% على أساس شهري.

تراجعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 11% إلى 350.71 مليار درهم في نهاية يونيو، مقابل 394.73 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ووصل الانخفاض على أساس شهري إلى 0.6% مقابل 353.12 مليار درهم في نهاية مايو الماضي. وتراجعت قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 13.6% إلى 315.87 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو، مقابل 365.68 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي. لكنها ارتفعت بنحو 0.3% على أساس شهري في يونيو.



63 % ارتفاع في حيازة الذهب



رفع مصرف الإمارات المركزي حيازاته من الذهب بنحو 63% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 6.58 مليار درهم، مقابل 4.044 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووصلت نسبة الارتفاع على أساس شهري إلى 2.3% مقابل 6.43 مليار درهم في شهر مايو 2020. وبحسب النشرة الإحصائية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس الجمعة، تصل نسبة الارتفاع في حيازاته من الذهب على أساس سنوي إلى 428%، مقابل 1.25 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.