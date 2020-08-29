«فاياكـوم» تطلـق خدمة «بارامـاونت بلـس» أول سبتمبـر

تطلق شبكة فياكوم سي بي إس الإعلامية، أول خدمة بث لها في المنطقة، حيث أعلنت عن تعاونها مع OSN، لإطلاق «باراماونت بلس»، وهي خدمة لبث المحتوى من العلامات التجارية التابعة لشركة فياكوم سي بي إس، والتي تضم قنوات باراماونت وكوميدي سنترال وإم تي في واستوديوهات فياكوم الإعلامية الدولية وجهات خارجية أخرى. وستتوافر الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصرياً على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين وعبر أجهزة استقبال OSN اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، حيث ستكون باراماونت بلس المنصة الجديدة لعرض محتوى قناة باراماونت في المنطقة.

وقال أوليفييه جوليت، نائب الرئيس الأول للأعمال الناشئة لدى شبكة فياكوم سي بي إس الإعلامية الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا: تُعدّ خدمة باراماونت بلس إضافة جديدة ومهمة إلى عروض فياكوم سي بي إس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال علاقة التعاون المستمرة مع شبكة OSN ستوفر أفضل محتوى للجمهور في جميع أنحاء المنطقة. ويمثل إطلاق خدمة باراماونت بلس خطوة مهمة لبدء رحلتنا في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت رولا كرم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم المحتوى في OSN: تعتبر علاقة الشراكة والتعاون الواسع مع شبكة فياكوم سي بي إس، شهادةً على التزام OSN المستمر بالتحول الرقمي. ونحرص على مواصلة تطبيق استراتيجيتنا التي تركز على توفير محتوى عالمي المستوى. ويسعدنا أن نقدم خدمة باراماونت بلس لمشاهدينا في المنطقة، كما أننا واثقون من أن مشتركينا سيستمتعون بالمحتوى المرتقب الذي ستوفره لهم هذه الخدمة.