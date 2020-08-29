«راكز» تُطوّر باقة سيدات الأعمال لتحقيق طموحاتهن

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تطوير باقتها الخاصة بسيدات الأعمال، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم إطلاقها العام الماضي في «يوم المرأة الإماراتية»؛ بهدف تمكين المزيد من السيدات من تحقيق طموحاتهن في ريادة الأعمال. تضمنت المزايا التي أضافتها «راكز» لباقة سيدات الأعمال ذات العام الواحد والثلاثة أعوام: نشاطين إضافيين مجانيين، وخصم بنسبة 25٪ على تأشيرات العمل والعائلة، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من خدمات القيمة المُضافة والمصممة خصيصاً لدعم سيدات الأعمال.

وقال رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» تعقيباً على هذه التطورات: على مدار عام، ومنذ الإطلاق الأولي لباقة راكز لسيدات الأعمال، نجحنا في دعم أكثر من 760 سيدة أعمال تتمتع برؤية طموحة؛ لتحقيق قمة التطلُعات في ريادة الأعمال. لقد ألهمتنا الزيادة الإيجابية لسيدات الأعمال في تعزيز الباقة، وتقديم العديد من المزايا لهن.

وبهذه الباقة تستمر راكز في دعم رائدات الأعمال من الإمارات العربية المتحدة وجميع البلدان الأخرى مثل الهند والمملكة المتحدة وباكستان والفلبين وفرنسا في مختلف القطاعات والمجالات المتخصصة، مثل: أمن المعلومات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وأسلوب الحياة واستشارات تطوير وهندسة التصميم الداخلي وإدارة المشاريع وكذلك إدارة التسويق وغيرها.

وتقول سيدة الأعمال توشي كوياباشي صاحبة شركة بيلا طوكيو في راكز والمتخصصة في توزيع منتجات الصحة والجمال: إن باقة راكز لسيدات الأعمال كانت الأنسب لي؛ لأنها تُلبي أهدافي بشكل أفضل على المدى البعيد. إن اتخاذي لهذه الخطوة كان قراراً كبيراً وتأكدت لاحقاً بأنه القرار الصائب. وأشادت كوياباشي بالإجراءات السريعة والسهلة في استخلاص رخصة التجارة الإلكترونية من راكز، وتخليص معاملاتها على الإنترنت باستخدام بوابة الخدمات الإلكترونية.

كما أبدت سيدة الأعمال إل دي ليموس، صاحبة شركة أوليكا لتجارة الأزياء بالتجزئة رضاها الفائق بخدمة العملاء والحوافز المصممة لسيدات الأعمال لتمكين المبتدئات منهن من إطلاق مشاريعهن بكُلفة معقولة.