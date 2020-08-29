شكرا لقرائتكم خبر عن «نوفاتك» تسلم أول شحنة غاز إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج خاص للغاز في روسيا، أمس الجمعة، إنها صدّرت أول شحنة غاز طبيعي مسال لها على الإطلاق إلى الإمارات.

وأضافت «نوفاتك» أن الشحنة سُلمت إلى الإمارات على أساس فوري من أكبر مشروع غاز مسال تابع لها.

وقال ليف فيودوسيف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نوفاتك في البيان «قاعدة الموارد عالية القيمة في منطقة القطب الشمالي الروسي.. وحلولنا اللوجستية مثبتة الجدوى تضمن إمدادات تنافسية من حيث الكلفة لأية سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبا». (رويترز)

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