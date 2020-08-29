سيارات السيدان الأقوى في العالم.. عائلية بمحركات جبارة

حققت سيارات سيدان انتشاراً واسعاً حول العالم، كونها اقتصادية في استهلاك الوقود، بخلاف تصميماتها الجذابة وتمتعها براحة في القيادة، ما جعلها من أفضل السيارات في العالم.

وتم تصنيف معظم موديلاتها ضمن السيارات العائلية، وتتمتع مجموعة مميزة بقوة في المحرك وبكلفة سعرية أقل، حيث عرض موقع «هوت كارز» المختص بأخبار السيارات، أقوى السيارات من هذا الطراز تجمع بين الرفاهية والكلفة المخفضة.

وفي المقدمة جاء طراز سوبارو «دبليو آر إكس إس تي آي» الذي يتوفر بمحرك رياضي، بسعة 2.5 لتر، وقوة 305 أحصنة مع عزم دوران 290 لفة/قدم.

ومن بعده جاء طراز «آي تي إس» سيدان من كاديلاك، بمحرك رياضي فئة V6 ويعمل بناقل سرعة مزود ب 8 سرعات أوتوماتيكي.

وثالثاً جاء طراز «إس 4» من أودي، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لترات، فئة V6 بقوة 33 حصاناً، وعزم دوران 325 لفة/قدم.

وضمت القائمة طراز جاكوار «إكس آي 35 تي»، بمحرك V6 بسعة 3.0 لترات، وعزم دوران 332 لفة/قدم.

وجاء ضمن القائمة من علامة فورد، طراز «فيوجن سبورت»، الذي يتوفر بمحرك V6 بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 325 حصاناً، مع عزم دوران 380 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات.

وجاءت سيارة «آي 340» من «بي إم دبليو»، ضمن القائمة، حيث تتوفر بمحرك رياضي توربيني مزدوج بسعة 3.0 لترات، مع عزم دوران 322 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود ب 8 سرعات.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من ماركة شيفروليه، طراز «إس إس»، الذي يعمل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 415 حصاناً، مع عزم دوران 415 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات.

ومن علامة مرسيدس الألمانية، جاء ضمن القائمة، طراز «سي إل أي، أي إم جي 4 ماتيك»، بناقل سرعة dual-clutch مزود ب 7 سرعات.

وجاءت «آر/تي سكات باك» من دودج، ضمن القائمة، طراز العامل بمحرك «هيمي» V8 بسعة 6.4 لتر وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود ب 8 سرعات.

واختتمت القائمة بطراز «كيو 50 رد سبورت 400» من إنفينيتي، بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 3.0 لترات، ينتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 350 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود ب 7 سرعات.