أغرب الأماكن وأكثرها إثارة لمنامة السائحين

سواء كنت تخطط للسفر بحذر في الوقت الحالي، أو الأشهر المقبلة، فإن خيارات مكان الإقامة لا حصر لها. ويفضل البعض الراحة والحماية المطلقة في استئجار فندق أو منتجع كامل يكون كفقاعة السفر الخاصة بهم، وبعائلاتهم، لتأمين أقصى درجات الحماية من «كوفيد-19». وقد يرغب آخرون في تمضية وقت سفرهم رفقة علامة تجارية مألوفة لهم، أو داخل فندق مع طاقم عمل مقيم للإشراف على البروتوكولات الصحية. أما أولئك الذين لديهم أميال ونقاط تم جمعها، فيمكنهم استبدالها بالإقامة في منتجع شامل حيث يمكنهم تمضية وقت ممتع في مكان واحد، وآمن.

وعلى مر السنين، اعتبرت غرف الفنادق «غير التقليدية» ملاذاً مفضلاً للمسافرين، أو الكشافة الذين يحبون المغامرة، أو يودون القيام بتجربة سفر فريدة من نوعها، والاسترخاء في مواقع شهيرة ذات تصميم هندسي بديع تستحق التجربة. وهذه بعضها:

بيوت الشجر في لويزابا ستار بيدز (كينيا)

يمكن للضيوف النوم تحت النجوم المتلألئة، ومناظر السافانا التي لا تنتهي في منتجع لويزابا، في قلب السفاري الكينية، وهو جزء من مجموعة إلوانا السياحية. حيث يمكن مشاهدة الحياة البرية والاستمتاع بالإقامة الرائعة، والإطلالة المذهلة على المناظر الطبيعية الجميلة، والسهول الإفريقية لكينيا.

بيوت الشجر المعلقة،

تارانجير (تنزانيا) وغرب أوريجون الأمريكية

هل تتخيل يوماً أن تعيش، ولو مؤقتاً، في منزل معلق على شجرة في مشهد أقرب للخيال يحدث في القصص وروايات المغامرات؟ يمن تجربة ذلك حقيقة داخل بيوت الأشجار في محمية «تارانجير» الوطنية في تنزانيا. حيث يمكن للضيوف مشاهدة الزرافات والفيلة من فوق الأشجار من داخل إحدى أكبر الحدائق الوطنية في إفريقيا. والنزل الرئيسي نفسه محاط بشجرة «الباوباب»، أو «التبلدي» وهي أقدم الأشجار الموجودة على سطح الأرض.

وعلى الجانب الآخر، وفي الولايات المتحدة، ترحب بيوت الأشجار في ولاية أوريجون بالضيوف الذين يتطلعون إلى استكشاف جمال جنوب الولاية. ويُعرف المكان باسم منتجع «آوت إن أباوت»، إنه المكان المثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى التواصل مع الطبيعة.

غرف جليدية دافئة في فندق تومامو (اليابان)

ليست بيوت الأشجار وحدها التي تستحق الاستكشاف. يستمر أصحاب الفنادق في ابتكار أماكن أكثر إبداعاً للناس لقضاء ليلة فريدة من نوعها.

في فندق «تومامو آيس» التابع لمنتجعات «هاشينو» في اليابان، ينام الضيوف في أكياس نوم دافئة في غرف مصنوعة من الجليد. كما يوجد حمام ماء ساخن في الهواء الطلق محاط بالثلج، وخدمة شاي بعد الظهر المميزة.

فقاعة الغابة في منتجع أنانتارا (تايلاند)

تسمح خيم «فقاعة الغابة» في منتجع «أنانتارا جولدن ترينجل» للضيوف بتجربة فريدة قد لا تتكرر كثيراً، وهي النوم في خصوصية وراحة أثناء مشاهدة الفيلة المقيمة في الجوار وهي تتجول، والاستمتاع بالأنشطة المقدمة صباحاً، والتي تشمل علاجات السبا، والذهاب في جولة ريفية في الأدغال بصحبة الفيلة.

خيمة الفقاعة (أستراليا)

لمحبي التخييم واستكشاف السماء والطبيعة، تتيح هذه الفقاعات القابلة للنفخ في أستراليا للضيوف فرصة مشاهدة النجوم قبل أن تختفي. كما توفر الفقاعة مناظر رائعة من وادي كابيرتي في الريف الأسترالي، ثاني أكبر واد في العالم. وإضافة إلى غرفة النوم، يوجد حمام داخلي، وشرفة خارجية، ومدفأة. لا تقلق بشأن الخصوصية، فقد تم وضع هذه الخيام في أماكن معزولة حتى يتمكن الضيوف من الانخراط بالطبيعة حقاً.

غرف زجاجية في بيور بود (ريف نيوزيلندا)

لمزيد من هذا الشعور الرائع توجه إلى نيوزيلندا، حيث تنتشر في جميع أنحاء الريف هناك غرف زجاجية بالكامل «بيور بودز» مقاومة للحرارة، والبرودة. ويمكن رؤية سماء الليل المرصعة بالنجوم من خلال سقف الغرفة، إضافة إلى منظر النباتات الطبيعية التي تنمو أسفل الهيكل. هذه المساكن الفخمة القائمة بذاتها والتي تعمل بالطاقة الشمسية تمنحك أقصى قدر من الخصوصية، وتغمرك في جو الطبيعة بالكامل.

كوخ الأسكيمو الزجاجي (النرويج)

في النرويج، يمكن للضيوف النوم في كوخ الأسكيمو الزجاجي الشفاف «ترونز آي»، الذي يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على مضيق تروندهايم. وتحيط بالكوخ آثار ثقافية، إضافة إلى جمال الطبيعة الأخاذ. وتم تأثيث الكوخ بأسرّة فاخرة، وسخانات، وما قد تحتاجه لقضاء ليلة مريحة ممزوجة بسحر الطبيعة وعبق التاريخ.

نزل حطام السفينة في ساحل الهيكل العظمي (ناميبيا)

إذا كانت خطط السفر الخاصة بك لعام 2020 تبدو كأنها حطام، لم لا تنام في واحدة في عطلتك القادمة؟ يمكن للمسافرين إلى ناميبيا النوم في حطام سفينة، أو على الأقل نسخة طبق الأصل من واحدة. يحتوي نزل «حطام السفينة» على أماكن إقامة مصممة خصيصاً لتبدو كأنها واحدة من حطام السفن العديدة في القرن العشرين التي تصطف بالفعل على ساحل البلاد.و تعمل مواقد الحطب والبطانيات المصنوعة من الفراء على توفير الراحة التامة للضيوف أثناء نومهم وسط هذه الكثبان الرملية الشهيرة.

ليلة تحت الماء في منتجع مانتا (تنزانيا)

يتيح هذا المنتجع لضيوفه الاستمتاع بتجربة إفريقية فريدة في إقليم زنجبار، بما في ذلك خيار النوم تحت الماء. حيث يمكن للضيوف داخل غرف النوم المحاطة بالماء مراقبة جميع أشكال الحياة البحرية من جميع الزوايا، فضلاً عن أنشطة الصيد والغوص المتعددة نهاراً.

تحت الماء أيضاً في أتلانتس النخلة (دبي)

هناك خيار آخر لتمضية ليلة تحت الماء، وهو فندق أتلانتس النخلة في دبي، حيث تطل أيضاً العديد من الأجنحة مباشرة إلى حوض الأسماك الضخم «أمباسادور لاجون»، و«ذا لوست تشامبرز».

أكواخ كلاسيكية في سان برناردينو (كاليفورنيا)

نعود مرة أخرى إلى سطح الأرض، في سان برناردينو، كاليفورنيا، توجد غرف على شكل أكواخ كلاسيكية تابعة لموتيل «ويجوام». يبلغ طول كل منها 32 قدماً مع مساحة كافية لسرير ملكي، وغرفة معيشة. وتم إدراج هذه الأكواخ في السجل الوطني للأماكن التاريخية.

فندق تشيلو في ميندوزا (الأرجنتين)

البقاء وحيداً في الطبيعة، شيء تحتاجه الروح أحياناً. هذا قابل للتحقيق إذا عرجنا على أمريكا الجنوبية، وتحديداً «ميندوزا» في الأرجنتين. حيث يمكن الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم في هذا الدور العلوي التابع لفندق تشيلو على ارتفاع 30 قدماً، والمطل على مزارع العنب.

عربة مكيفة في منتجع يوسيميتي (كاليفورنيا)

إذا كنت تبحـــث عن تجربة أمريكيـــة متنقلة رائدة، فقد تكون ليلة في عربـــة مكيفـــة في منتجــع «يوسيميتــــي آر فـــي»، كاليفورنيــا، الوجهة المثالية للرحلات البرية. يمكن لهذه العربات المغطاة الثابتة الآن أن تستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص للحصول على تجربة تخييم ساحرة.

صومعة الحبوب في مزرعة آبي رود (أوريجون)

لتعزيز تجربتك مع الطبيعة، حاول أن تعيش أسلوب حياة المزارع القديم من خلال النوم في صومعة الحبوب داخل مزرعة «آبي رود» التي تبلغ مساحتها 82 فداناً، في ولاية أوريجون الأمريكية.

رافعة ميناء هافن سيتي في هامبورج

إذا كنت من المعجبين بشكل عام بالمظهر الصناعي الأنيق، أو آليات موقع البناء، فقد تكون حياة الرافعة مناسبة لك. يوفر ميناء «هافن سيتي» في هامبورج فرصة قل نظيرها للضيوف، وهي النوم في مقصورة مشغل رافعة بناء بجدران زجاجية تم تجديدها مع إطلالات جميلة على المدينة، وعلى قاعة الحفلات الموسيقية الشهيرة «إلب فيلهارموني»، واحدة من أروع الأعمال الهندسية، وتضم المقصورة غرفة ضيوف حديثة ومريحة إضافة إلى الشرفة.

غرفة المحركات القديمة والفاخرة في ميناء كوبنهاجن

في كوبنهاجن توجد أيضاً رافعة خاصة، تُعرف باسم «ذا كرين»، حيث يمكن للضيوف النوم في مكان إقامة فاخر في غرفة المحركات القديمة. يحتوي هذا الفندق المكون من غرفة واحدة على تراسين، مع إطلالات على ميناء كوبنهاجن.

نزل محطة قطار نوفا سكوشيا (كندا)

في حال لم تكن من رواد رحلات القطار الحقيقية، يمكنك أن تكون ضيفاً في رحلة افتراضية في نزل «محطة القطار» في مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية، أو التظاهر بأنك قائد قطار حقيقي. عُد بالزمن إلى الوراء، وعش تراث سكك الحديد الذي تم إحيائه في هذا النزل الريفي الحائز على جوائز عدة. تم تصميم غرف الإقامة من عربات القطار الخاصة نفسها التي طُورت فيما بعد إلى أجنحة فاخرة تضم جميع وسائل الراحة الحديثة من المدافئ، والأسرّة الكبيرة ،وتكييف الهواء. ويمكن الاسترخاء في مقهى متحف السكك الحديدية في محطة القطار، وممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية.