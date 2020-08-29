شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد قدرتها على تحمل تكلفة إجراءات اقتصادية لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، أن بلادها تستطيع تحمل تكلفة جميع التدابير التي جرى الاتفاق عليها للمساهمة في تخفيف التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، مضيفة أنه من السليم أن تستفيد بقية دول الاتحاد الأوروبي أكثر من الإنقاذ المالي الخاص بفيروس كورونا مقارنة مع ألمانيا.
وقالت ميركل للصحفيين: «إن الاتفاق على الإجراءات الاقتصادية، أمر شديد الصعوبة في الجائحة بسبب أنك لا تعرف متى ستنتهي».
وأظهر مسح، أمس الجمعة، أن معنويات المستهلكين في ألمانيا تدهورت مع الاقتراب من سبتمبر/أيلول، مما يلقي ببعض الشك على ما إذا كان إنفاق الأسر في أكبر اقتصاد بأوروبا قوياً بما يكفي لقيادة تعافٍ قوي من صدمة «كوفيد- 19».
وقال معهد جي.إف.كيه إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح لنحو ألفي ألماني، انخفض إلى -1.8 مع الاقتراب من سبتمبر/أيلول من مستوى معدل بالرفع بلغ -0.2 في الشهر السابق.
يأتي الانخفاض بعد ثلاث زيادات على التوالي من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب، وتخالف القراءة توقعات لـ«رويترز» بارتفاع إلى 1.2.
وأشار رولف بيوركيل، الخبير لدى جي.إف.كيه، إلى أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة والمخاوف من جولة أخرى لفرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار المرض تسببان ضبابية وتضغطان على المعنويات.
وقال بيوركيل: «خفض ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز يدعم النزوع إلى الاستهلاك، لكنه لا يمنح في الوقت الحالي أي دوافع أقوى».
وشملت حزمة تحفيز ألمانية خفض ضريبة القيمة المضافة للسلع العادية إلى 16% من 19% ولبعض السلع الأخرى إلى 5% من 7% اعتباراً من أول يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول.
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