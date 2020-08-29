المستثمرون يشترون في سندات وأسواق «الناشئة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللو بنك أوف أمريكا أمس الجمعة إن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات للأسبوع العشرين على التوالي بينما سحبوا أموالاً بقيمة 2.8 مليار دولار إضافية من صناديق الأسهم الأمريكية إذ بلغت الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً مرتفعاً.

وسجلت صناديق الأسواق الناشئة أداء أسبوعياً قوياً، فيما شهدت صناديق الدين أكبر دخول أسبوعي للتدفقات، عند 2.4 مليار دولار، منذ يناير/ كانون الثاني 2020. وشهدت صناديق الأسهم ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ بداية العام. واستقطبت صناديق السندات 16.7 مليار دولار ونزح المال من صناديق الأسهم الأمريكية.(رويترز)

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