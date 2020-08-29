عجز الميزان السلعي الأمريكي يقفز 11.7% خلال شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 11.7% خلال الشهر الماضي، مع زيادة في عجز الواردات الأمريكية بشكل قوي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي الصادرة، أمس الجمعة، أن عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة بلغ 79.3 مليار دولار في شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع عجز قدره 71 مليار دولار سجل في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين، تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي سيصل إلى 72.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

ويعني ذلك زيادة بنحو 11.7% في عجز الميزان السلعي لأكبر اقتصاد حول العالم في غضون شهر أو ما يعادل 8.3 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن الصادرات السلعية الأمريكية بلغت 115 مليار دولار في الشهر الماضي بزيادة 12.2 مليار دولار عن الشهر السابق له.