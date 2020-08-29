ارتفاع المعنويات الاقتصادية بـمنطقـة الـيـورو فـي أغـسطـس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس/ آب للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار كوفيد19 في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان.

وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضاً بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 في يوليو/ تموز، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو/ أيار، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى -17.2 في أغسطس/ آب من -26.2 في يوليو/ تموز.(رويترز)