صعود الدخل الشخصي في أمريكا خلال يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال الشهر الماضي، كما أن الإنفاق الشخصي للأمريكيين شهد زيادة تفوق التقديرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الجمعة، أن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 0.4% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، مقابل هبوط 1% في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي في أكبر اقتصاد حول العالم سوف يشهد هبوطاً بنحو 0.3% خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة للإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، فسجل زيادة 1.9% في الشهر الماضي بعد ارتفاع 6.2% في يونيو/ حزيران السابق له. وبحسب تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنحو 1.5% خلال الشهر المنصرم.

أما معدل الادخار في الولايات المتحدة كنسبة من الدخل الشخصي المتاح فبلغ 17.8% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقابل 19.2% المسجلة في الشهر السابق له.