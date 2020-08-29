داو جونز يستعيد كامل خسائر 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة لتختتم أسبوعًا قويًا آخر حيث حاول مؤشر داو جونز الصناعي محو خسائره لعام 2020. وأغلق مؤشر داو جونز على مكاسب 161 نقطة أو 0.6%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.7%، وتقدم مؤشر ناسداك 0.6%.

ووضعت المكاسب مؤشر داو جونز في المنطقة الإيجابية لهذا العام، ولم يكن قد حقق مكاسب للعام منذ أواخر فبراير/ شباط، عندما تم تداوله حول أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال راندي فريدريك، نائب رئيس التجارة والمشتقات في تشارلز شواب: «الصناعة هي آخر المؤشرات التي تمكنت من محو خسائرها لعام 2020. إلى حد ما، هذا إيجابي نفسيًا للسوق.» مؤشر ناسداك في المربع الأخضر للعام منذ فترة طويلة ومؤشر ستاندرد آند بورز مرتفع الآن بأكثر من 8% منذ مطلع 2020.

ودعم كل من سهم «وول مارت» و«كوكاكولا» مؤشر داوجونز​​، حيث ارتفعا بنسبة 2.7% و 3.3% على التوالي. وكانت أسهم التكنولوجيا والطاقة أفضل القطاعات أداءً في ستاندرد آند بورز 500.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داوجونز​​ 2.6% محققًا مكاسب للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع. وحقق كل من ستاندرد آند بورز وناسداك سلسلة من المكاسب لخمسة أسابيع، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 3% خلال الأسبوع الأخير.