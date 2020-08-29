إيلون ماسك ينضم لنادي أغنى الأغنياء بـ100 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت قائمة مجلة فوربس للمليارديرات الحاليين، أن صافي قيمة ثروة المستثمر إيلون ماسك تجاوز 100 مليار دولار، الجمعة، في وقت قفزت فيه أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» بأكثر من خمسة أمثال قيمتها هذا العام.

وتقول فوربس إن جزءاً كبيراً من ثروة ماسك، يأتي من حصته في «تسلا» البالغة نسبتها 21%.

وارتفعت أسهم «تسلا» التي طرحت للتداول العام بسعر 17 دولاراً للسهم في عام 2010، بنسبة 3.5% في التعاملات الصباحية الجمعة، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2318.49 دولار.

وصارت الشركة أعلى شركات صناعة السيارات في العالم قيمة من حيث رأس المال السوقي في الأول من يوليو/تموز، عندما تجاوزت شركة تويوتا موتور التي كانت في المقدمة. وجعلت الشركة كثيراً من المستثمرين الأفراد فيها مليونيرات في السنوات العشر الماضية.

وماسك الآن جزء من نادي نخبة يضم أربعة آخرين فقط، يتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقماً.

ومع ذلك، فإن ثروته البالغة حوالي 100 مليار دولار تعادل بالكاد نحو نصف صافي قيمة ثروة أغنى رجل في العالم هو جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون دوت كوم، وفقاً لفوربس. (رويترز)