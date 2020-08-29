إعفاء الإماراتيات من رسوم إصدار وتجديد رخصة «مبدعة»

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن قرار الإدارة العامة للدفاع المدني بإعفاء المواطنات الإماراتيات من الرسوم المترتبة على إصدار وتجديد رخصة «مبدعة»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي. ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة متزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية 2020، يوم 28 أغسطس من كل عام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، وذلك في إطار حرص الدائرة على تشجيع المواطنات على دخول عالم ريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى تقليل تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وزيادة معدلات إقبال المرأة الإماراتية على المشاريع الاقتصادية التي تدعم مسيرة النمو والازدهار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تأتي مبادرة إعفاء رخصة «مبدعة» من رسوم الإصدار والتجديد في إطار جهود حكومة أبوظبي لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة، وإتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال، وبالأخص من الكفاءات الوطنية، للمشاركة بفاعلية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

وأضاف البلوشي: تقوم الدائرة بجهود حثيثة لدعم المرأة الإماراتية في مسيرتها نحو النجاح والتميز والريادة، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، والرامية إلى تمكين بنت الإمارات وتفعيل دورها كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح البلوشي أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث يقوم المجلس بمعاينة وتقييم النشاط التجاري المطلوب مزاولته وإصدار الموافقة المبدئية على ترخيص «مبدعة»، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الدائرة على فتح المزيد من فرص الأعمال الحرة في إمارة أبوظبي، وتمكين الكفاءات الوطنية من تفعيل دورها المحوري في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار وكيل الدائرة إلى أن إجمالي عدد رخص «مبدعة» التي أصدرتها الدائرة منذ إطلاقها في العام 2005، بلغ 1632 رخصة، منها 884 رخصة في مدينة أبوظبي، و625 رخصة في مدينة العين، و123 رخصة في منطقة الظفرة، تمارس جميعها إجمالي أنشطة يصل عددها إلى 44 نشاطاً اقتصادياً.

وأفاد البلوشي بأن الأنشطة الاقتصادية الأكثر استحواذاً على رخصة «مبدعة» هي بيع وتحضير المشروبات والمأكولات وتحضير الوجبات الخفيفة والشعبية، والتي يبلغ إجمالي عددها 424 رخصة، تليها أنشطة تفصيل وخياطة الملابس النسائية بإجمالي 342 رخصة.

من جانبها، أشادت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالجهود المتميزة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدعم المواطنات وتسهيل الإجراءات والمتطلبات عليهن، بما يمكنهن من ممارسة الأعمال، والدخول إلى عالم الأعمال التجارية، وتعزيز مساهمتهن في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

وقالت العامري: «إن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يتابع باستمرار التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال على مستوى الإمارة، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن أهمها «اقتصادية أبوظبي» لتوفير البيئة الملائمة والمناسبة للمواطنات، بما يسهم في إنجاح مشاريعهن التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من جهود توطين القطاع الخاص».

الجدير بالذكر أن أبرز الأنشطة التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لرخصة «مبدعة» تشمل الطباعة على المنسوجات والأقمشة، وبيع وتحضير السمن الحيواني، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وأعمال تنفيذ التصميم الداخلي «الديكور»، وبيع البن بالتجزئة، وبيع وتحضير الخبز ومنتجاته، والتمور والآجار والمخللات، والتوابل والبهارات ومواد العطارة، والأقمشة والمنسوجات، والمراتب وفرش الإسفنج، والحُلي والإكسسوارات غير الثمينة، وتصاميم الجرافيك، وبيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية، والعطور ومستحضرات التجميل، والعود والبخور والطيب، إلى جانب البراويز والصور واللوحات الفنية، والوجبات الخفيفة، وتحضير الفطائر والمعجنات والأكلات الشعبية والحلويات وغيرها.