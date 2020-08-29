شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 433 مليون جنيه أرباحا على المساهمين خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت شركات البورصة المصرية 433 مليون جنيه أرباحاً على المساهمين خلال شهر أغسطس الحالى، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر أبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ويناير على التوالى.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

ووزعت مجموعة بورتو القابضة، أسهم مجانية بواقع 0.166 سهم مجاني لكل سهم أصلي في 26 أغسطس الجاري.

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وكانت الشركة تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 601,85 مليون جنيه إلى 702,16 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100,31 مليون جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب، عن الربع الأول من العام الجاري، تسجيل خسارة بلغت 16.34 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 59.59 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر، حيث سجلت 206.38 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 417.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.