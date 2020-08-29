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شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ووسط عمليات جني أرباح.
ويرى مراقبون أن المستثمرين ببورصة "شيكاغو" يستهدفون الاستفادة من ارتفاع عقود الحبوب الزراعية كالقمح في الآونة الأخيرة وجني أرباح بعد بلوغ أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.
كانت عقود القمح والصويا والذرة قد ارتفعت هذا الأسبوع بدعم من زيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمت مرحلته الأولى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
ومع ذلك، تجددت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد إطلاق الصين أربعة صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي ما أثار سخط واشنطن.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 5.48 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.55 دولار وأقل سعر عند 5.44 دولار.
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