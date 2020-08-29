شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% وتحقق مكابسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط طلب على المعادن النفيسة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لينجح المعدن في تحقيق مكاسب أسبوعية.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أعلن على هامش اجتماعات "جاكسون هول" تبني سياسة جديدة للتضخم حيث قرر البنك المركزي استهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع إنفاق المستهلكين في أمريكا بنسبة 1.9% في يوليو/تموز كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 74.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% أو ما يعادل 59 سنتاً إلى 27.79 دولار للأوقية وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى سعر عند 27.99 دولار وأقل سعر عند 27.05 دولار.