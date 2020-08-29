شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بأكثر من 1% عقب استقالة رئيس الوزراء "آبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء "شينزو آبي" عمه الاستقالة من منصبه.



وذكر "آبي" إنه قرر الاستقالة من رئاسة الحزب الحاكم وبالتبعية من قياة الحكومة بسبب تدهور حالته الصحية.



وأعرب "آبي" عن اعتذاره للشعب الياباني لعدم تمكنه من الوفاء بمهام منصبه مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لمن سيخلفه، وهو ما يعتبره قراراً ليس في يده.

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ويعد "آبي" أكثر رؤساء الوزراء بقاء في المنصب باليابان مشيرا إلى أنه سيواصل القيام بمهامه إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.



كان "آبي" قد أعلن تدهور حالته الصحية منذ منتصف الشهر الماضي مشددا على أنه لا يريد أن تؤثر حالته الصحية على قرارات سياسية هامة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 105.3، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.9 في حين سجل أقل سعر عند 105.2.