شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد السكان من الذكور إلى 51.6 مليون فى أبريل الماضى و48.6 مليون للإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا فى أعداد السكان من الذكور في شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نحو 51.6 مليون رجل، مقابل 50.8 مليون رجل في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 800 ألف.

وفي المقابل حققت أعداد السكان من الإناث أيضا زيادة طفيفة، حيث ارتفعت لتصل إلى 48.6 مليون سيدة في شهر أبريل الماضي، مقابل 47.8 مليون سيدة في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 800 ألف أيضا.

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وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج تراجع في شهر مارس الماضى بشكل كبير، حيث بلغ عددها نحو 45 ألف عقد زواج، مقابل 64.4 ألف عقد زواج في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 19.6 ألف عقد زواج في شهر واحد فقط.

وأدت الإجراءات الاحترازية إلى إغلاق كافة قاعات المناسبات التي تستقبل عقود الزواج والعزاء منذ مارس الماضي وحتى الآن، وذلك من أجل تجنب كافة مظاهر التجمع بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن أعداد إشهادات الطلاق فى مصر خلال شهر مارس الذى شهد فرض حظر على المواطنين فى المنازل، حيث حققت إشهادات الطلاق تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، وسجل عددها نحو 11.8 ألف إشهاد، مقارنة بـ16.9 ألف إشهاد طلاق فى شهر مارس من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 5.1 آلاف إشهاد طلاق.