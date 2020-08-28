شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة شركات التكنولوجيا الأمريكية تتجاوز الأسهم الأوروبية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت شركة أبحاث "بنك أمريكا جلوبال" ان قيمة اسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تفوق البورصة الأوروبية بأكملها في مذكرة اطلعت عليها شبكة سي ان بي سي.

قالت شركة الأبحاث إن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة السوقية لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة 9.1 تريليون دولار، مشيرة الى ان دول أوروبا التي تشمل المملكة المتحدة وسويسرا تساوي فقط 8.9 تريليون دولار.

وفي إشارة لاختلاف الأوضاع قالت الشركة إنه في عام 2007 حيث كان حجم أوروبا أربعة أضعاف شركات التكنولوجيا الأمريكية.

استحوذت أكبر خمسة أسهم تكنولوجية لشركات ابل ومايكروسوفت وأمازون وفيس بوك والفابيت على 17.5% من مؤشر S&P 500 في يناير ، وقد أدى التحول إلى التكنولوجيا أثناء الوباء إلى دفع هذا الرقم لأكثر من 20% ، حيث تبلغ قيمة شركة أبل وحدها أكثر من 2 تريليون دولار.

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ونمت شركة امازون لتصبح قوة مهيمنة في التجارة الإلكترونية منذ تسعينيات القرن الماضي ، لكن انفجار صناعة التكنولوجيا ساهم في زيادة أسهمها على مدار العقد الماضي، حيث كان سعر السهم أعلى 20 مرة يوم الخميس مما كان عليه في أغسطس 2010.

ينعكس تجاوز التقنية لأوروبا أيضًا في الأداء العام للأسواق الأمريكية والأوروبية، فمنذ بداية عام 2010 ، اكتسب S&P 500 ما يقرب من 200% ، بينما ارتفع Euro Stoxx 50 بنسبة 13.4% ، وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة أقل من 11%

يذكر ان القيمة السوقية تقيس فقط قيمة حقوق الملكية للشركات وتستبعد الديون، ومن المؤكد ان أسهم التكنولوجيا الأمريكية تمتلك أيضًا شركات دولية كبيرة ولا تستمد كل قيمتها من الاقتصاد الأمريكي فقط.