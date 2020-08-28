سبكيم العالمية يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 30-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.49% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى مستوى 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة 17.28.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.62 ومستوى المقاومة 17.28.
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