شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم تكافل الراجحي (8230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات الدعم 70.30، ليستهدف مستوى المقاومة 76.70. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.80 ومستوى المقاومة 76.70.

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