شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يصنع فجوة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الاهلى للتكافل (8130) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليصنع السهم فجوة سعريه صاعدة ويغلق على مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.38% بما يعادل 1.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 30.90.