التعاونية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 30-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التعاونية (8010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.73% بما يعادل -0.60 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 79.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 85.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 79.20 ومستوى المقاومة 84.00.

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