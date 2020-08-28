شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب محققاً خلالها مكاسب بنسبة بلغت 1.05% بما يعادل 36.76 نقطة، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 3,589.00، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 3,589.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 3,756.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,467.13 ومستوى المقاومة 3,700.00.