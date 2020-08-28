شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أليانز إس إف (8040) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.58% بما يعادل 0.46 نقطة، كما يستفيد السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.44، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.44 ومستوى المقاومة 19.00.