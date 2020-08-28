شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتطورة (2120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.41% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.28 ومستوى المقاومة 15.88.