شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا ويحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب خطوة الاحتياطي الاتحادي.



كان البنك المركزي قد أعلن على هامش اجتماعات "جاكسون هول" تبني سياسة جديدة للتضخم حيث قرر استهدف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وكشفت بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين في أمريكا ارتفع بنسبة 1.9% في يوليو/تموز كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 74.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% أو ما يعادل 42.3 دولار وأغلقت عند 1974.90 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1983 دولارا وأقل سعر عند 1928.2 دولار.