شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابي مرة أخرى – تحليل صباحي – 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -20.60 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابق.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
83
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
101
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عدد أسهم الشركات الثابتة
13
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عدد أسهم الشركات المتداولة
197
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