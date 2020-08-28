شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.5% رابحاً 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.37 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثالث على التوالي.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.2% رابحاً 92 نقطة ليغلق عند مستوى 7934 نقطة، للأسبوع الخامس على التوالي، وبلغت قيمة التداولات 45.12 مليار ريال، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 2.99% رابحاً 108.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3737.47 نقطة، وربح رأس المال السوقي 250.57 مليون ريال، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسراً 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4535.14 نقطة خلال أسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3.59 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.82 مليار درهم.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.5% رابحاً 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.37 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة نمو 2.7% مدفوعاً بصعود سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 0.1% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.2%، إعمار العقارية بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.8% بضغوط هبوط سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.8%.





بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسراً 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4535.14 نقطة خلال أسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3.59 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.82 مليار درهم.

وهبط ببورصة أبوظبي، قطاع العقارات بنسبة انخفاض 2.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط انخفاض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات-اتصالات بنسبة 0.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة نمو 0.54% مدفوعاً بصعود سهم شركة دانة غاز بنسبة 1.83%.





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بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 9.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.20% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.24%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.94%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.12%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثالث على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.46% رابحاً 76.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5289.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.71% رابحاً 98.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4172.24 نقطة، وارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.77% رابحاً 32.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4183.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.051 مليار سهم بقيمة 187.19 مليون دينار عبر تنفيذ 47.1 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 439 مليون دينار ليغلق عند مستوى 30.562 مليار دينار.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.2% رابحاً 92 نقطة ليغلق عند مستوى 7934 نقطة، للأسبوع الخامس على التوالي، وبلغت قيمة التداولات 45.12 مليار ريال.





بورصة مسقطارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 2.99% رابحاً 108.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3737.47 نقطة، وربح رأس المال السوقي 250.57 مليون ريال ليغلق عند مستوى 19.795 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول 79.149 مليون سهم، بقيمة 13.54 مليون ريال، وصعد القطاع المالي بنسبة نمو 3.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%.