شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا الأول عند 1967.90 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو محطتنا التالية التي تتواجد عند 2008.80، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1934.86 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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