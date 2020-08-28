شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1900، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي للمساهمة بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تشترط الثبات فوق 1.1845، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 1.1945 وتذهب بعيداً إلى 1.2160 بعد تجاوز المستوى السابق.

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