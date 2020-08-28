شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره بعد تغيير البنك المركزي سياسة التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وزاد خسائره بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بشأن سياسة التضخم.



وقرر الاحتياطي الاتحادي تبني سياسة متوسط التضخم أعلى 2% لبعض الوقت، وذلك في خطاب لـ"جيروم باول" على هامش اجتماعات "جاكسون هول".



وأظهرت بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.9% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 1.5%، كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.3%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع أيضا مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 74.1 نقطة مقارنة بتوقعات أشارت إلى استقرار المؤشر عند 72.8 نقطة.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه قبل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق انتخابات الرئاسة المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني ضد منافسه الديمقراطي "جو بايدن".



وأكد "ترامب" أن "بايدن" لن يحافظ على الروح الوطنية بل إنه سيدمر الوظائف الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.