شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": عدد حفارات النفط بأمريكا تعاود التراجع هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى 180 حفارا هذا الأسبوع.

وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بثلاثة حفارات إلى 72 حفاراً بينما استقر إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا عند 254 حفاراً.

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