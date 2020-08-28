شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الاستقرار قبيل بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك قبيل صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية.



وتلقى الخام دعما هذا الأسبوع من عاصفة عاتية تعرضت لها سواحل خليج المكسيك وهي منطقة حيوية في صناعة الطاقة الأمريكية.



وتوقفت أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير في منطقة خليج المكسيك مما يؤثر بالتبعية على الإنتاج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

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وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن بيانات عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش عند 43.04 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.6 دولار.



واستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند 45.10 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.